¿Qué cubrebocas recomiendan ante las nuevas variantes de COVID-19?

A partir de la aparición de variantes más contagiosas de COVID-19, los países evolucionan el uso de cubrebocas que protegen contra este virus, pero, ¿qué tipo de mascarilla hay que llevar en cada situación? y ¿cómo hay que ponérsela? A continuación, encontrarás la información necesaria para elegir la mascarilla correcta.

Los cubrebocas FFP2 y N95, son los que mejor filtran, puesto que bloquean 94% de las partículas más finas (alrededor de 0,6 micrómetros). En un principio estaba destinadas para el personal médico.

Estas protecciones se adaptan a la forma de la cara sin entreabrirse. El FFP2 es la apelación europea y N95 es su equivalente en el continente americano.

Austria y la región alemana de Baviera decidieron imponer este tipo de mascarillas en comercios y transportes debido a la aparición de nuevas variantes más contagiosas.

Por ejemplo, al ser casi herméticas, se requiere un mayor esfuerzo para respirar, sin contar con que son más caras.

“Para toda una familia que debe cambiarse con frecuencia” la mascarilla “no es soportable” pagar 1 euro (24.24 pesos) la unidad, afirmó el doctor Michaël Rochoy, cofundador del colectivo francés Stop Postillons, que preconizó desde el principio de la pandemia el uso generalizado de mascarillas.

Rochoy apuntó además que el comportamiento es igualmente importante: “Uno puede llevar hasta una escafandra, pero si a la hora de comer se reúne con más gente en la misma mesa, ya sea en la cantina escolar o en el restaurante de la empresa, no sirve de nada”.

El uso de los cubrebocas de polipropileno, originalmente reservadas al ámbito sanitario, se generalizó con el COVID-19. Su objetivo principal es impedir que su portador contagie a los demás. Si todo el mundo la lleva, puede por tanto aportar una protección colectiva.

Bloquea al menos 95% de las partículas de 3 micrómetros. Así como las FFP2, no hay que llevarla más de cuatro horas.

Los cubrebocas de tela, industriales o confeccionadas en casa, se generalizaron a raíz de la escasez de mascarillas médicas al principio de la pandemia.

Pero estas empiezan a ser consideradas menos seguras frente a las nuevas variantes.

Así, Alemania acaba de imponer los cubrebocas médicos en los comercios y transportes, mientras que en Francia, el Alto Consejo de Salud Pública recomendó evitar los industriales de tela de categoría 2 (con una capacidad de filtración de 70%) y los caseros.

“Si todo el mundo lleva correctamente una mascarilla casera, la protección sigue siendo muy apreciable”, objeta no obstante el doctor Cheng, que citó un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society A.