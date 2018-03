Pyongyang está dispuesto a la desnuclearización: Kim Jong Un

El líder norcoreano, Kim Jong Un, aseguró que Pyongyang está “comprometido con la desnuclearización” en un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

“Nuestra postura es consistente en estar comprometidos con la desnuclearización en la península, de acuerdo con la voluntad del fallecido presidente Kim Il Sung y el difunto secretario general, Kim Jong Il”, dijo Kim, a la vez que sostuvo que está “dispuesto a dialogar con Estados Unidos y a celebrar encuentros con otros países”.

La desnuclearización podría lograrse “si Corea del Sur y Estados Unidos responden a nuestros esfuerzos con buena voluntad, crean una atmósfera de paz y estabilidad, mientras toman (…) medidas para la realización de la paz”, explicó el líder norcoreano.

El presidente Xi Jinping afirmó que China valoró los “importantes esfuerzos” realizados por Corea del Norte.

La visita fue el primer viaje conocido de Kim fuera de Corea del Norte desde la muerte de su padre, Kim Jong Il en 2011, y fue la primera vez que se encontró con Xi.

Durante su “visita no oficial”, Kim y su esposa Ri Sol Ju asistieron a un banquete de bienvenida en el Gran Palacio del Pueblo con Xi y su esposa Peng Liyuan.

Las tensiones en la Península Coreana se estaban “desarrollando rápidamente”, dijo Kim, y “sintió que debía informar por camaradería y responsabilidad moral a Xi en persona la situación”.

El breve paso de un extraño tren por Beijing desató las especulaciones sobre una posible visita secreta del líder norcoreano y de las implicaciones que ello tendría en la distensión del conflicto por su programa balístico y nuclear.

El padre del líder norcoreano, Kim Jong Il, realizó visitas secretas en tren a China en 2010 y 2011, que no fueron confirmadas hasta que no regresó al país. Siempre viajaba en tren porque tenía miedo a volar. No está claro si también su hijo tiene miedo a volar o si prefiere el tren por cuestiones de seguridad o miedo a sufrir un atentado.

