PVEM retira a Porfirio Lima candidatura de Acajete y lo denuncia por fingir su secuestro

A un día de que fue localizado con vida, sano y salvo, el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Acajete, Puebla, Porfirio Lima Cervantes, su partido le retiró la candidatura.

Lima Cervantes fue ubicado en un hotel de El Marqués, Querétaro. La Fiscalía de ese estado tomó conocimiento de que el mismo sábado “se registró con un nombre falso” y abandonó el lugar este martes.

Su presunto secuestro desencadenó varias protestas de su familia y simpatizantes que bloquearon vialidades del municipio para exigir la intervención de las autoridades y su localización con vida, Acajete, es uno de los municipios ubicados en el llamado triangulo rojo del huachicol.

Tras ser localizado, su propio equipo de campaña se deslindó de los hechos, afirmando que desconocían su paradero y solo se preocuparon al no tener conocimiento de donde se encontraba el Partido Verde también le retiró la candidatura y lo denunció ante la Fiscalía del estado.

Como lo anuncié, ya fue presentada la denuncia ante la @FiscaliaPuebla para que investigue el indignante actuar del candidato de Acajete, así como su sustitución como candidato ante el @Puebla_IEE . En el @PVEM_Puebla no toleraremos estas despreciables conductas. pic.twitter.com/pHOJcCcyDK

“Sin duda estamos molestos, decepcionados, indignados porque estamos viviendo un momento crítico no solamente en el estado si no en todo el país de la violencia. Que este señor haya fingido, haya simulado un secuestro, me parece que además de lo indignante que es este suceso”, dijo Jaime Natale, dirigente Estatal del Partido Verde Ecologista en Puebla: