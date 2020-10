Putin niega injerencias en Estados Unidos tras acusación del FBI contra Rusia e Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, negó que su país interfiera en los asuntos de Estados Unidos (EEUU), que acusó a Rusia e Irán de intento de injerencia en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

“Usted ha dicho que Rusia trabaja activamente, interfiere activamente. Y yo digo que nosotros no interferimos en ninguna parte”, dijo Putin durante una intervención en el club internacional de debate Valdái.

Putin resaltó que “todas las investigaciones” realizadas oficialmente en EEUU “no condujeron a nada” y sólo constataron “la ausencia de pruebas de la injerencia rusa”.

Admitió que los crímenes en el ciberespacio “los hubo, los hay y los habrá”, pero consideró crucial que Rusia y EEUU lleguen a un acuerdo en ese terreno en ciberseguridad, ya que “es extremadamente importante para todo el mundo”.

“Creo que no hay que poner condiciones previas para iniciar el diálogo. Hay que sentarse de inmediato y llegar a un acuerdo. ¿Qué hay de malo? No estamos proponiendo nada que no responda a los intereses de nuestros socios”, aseguró.