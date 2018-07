Puigdemont tiene previsto regresar este fin de semana a Bélgica

El líder independentista catalán, Carles Puigdemont, tiene previsto abandonar Alemania este fin de semana para regresar a Bélgica, donde fijó su residencia tras huir de España, informó hoy en una rueda de prensa en Berlín después de que la Justicia alemana archivara el caso abierto contra él.

“Yo este sábado volveré a Bélgica, ahí es donde tenemos la Casa de la República y ahí es donde tendremos que empezar a trabajar por la república, así que mi intención es quedarme en Bélgica”, anunció después de que la Justicia alemana dio por cerrado el asunto la semana pasada tras la decisión del Tribunal Supremo de España de retirar la orden europea de detención por la que fue arrestado el 25 de marzo en el norte de Alemania.

El expresidente catalán indicó también su “voluntad de continuar con el mandato de la gente, trabajar por los compañeros que siguen presos injustamente e intentar volver a la normalidad también en mi vida”.

La retirada de la orden de detención europea, debido a la decisión de la Justicia alemana de entregar a Puigdemont solo por malversación y no por rebelión, en relación con el referéndum soberanista del 1 de octubre, supone que puede volver a circular libremente, pero en el caso de regresar a España podría ser detenido.

Yo no sé si estaré 20 años sin pisar suelo español, lo que sí sé es que no estaré 20 años sin pisar suelo catalán”, comentó al ser preguntado sobre cómo se siente al saber que en 20 años no podrá volver a España.