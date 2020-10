Puertorriqueños, en Florida, llaman a no votar por Donald Trump en próximos comicios

En Florida, uno de los llamados estados columpio, aunque la presencia de población latina es amplia, no tiene una preferencia electoral marcada. No es igual el voto de los cubanos que el de los puertorriqueños. Estos últimos se dicen ofendidos por el trato del presidente Trump tras el paso del huracán María en 2017 y emprendieron una campaña para exhortar a la población a no votar por él en las elecciones presidenciales el 3 de noviembre.

Joevana, su esposo y dos hijas son de Puerto Rico. En 2017, el huracán María golpeó su isla. Lo perdieron todo y como miles de puertorriqueños se vieron obligados a migrar a Florida, Estados Unidos. Desde entonces no olvidan cómo el presidente Donald Trump les aventó rollos de papel higiénico a los damnificados.

“Por lo menos en mi opinión, eso a mí me dan más ganas de ir votar. Como ya somos ciudadanos Americanos, ya podemos salir a votar”, insistió Joevana Garcia, puertorriqueña en Kissimmee, Florida.

Llegaron a Kissimmee, una ciudad a la que llaman “La Nueva Puerto Rico” porque aquí vive la mayoría de los puertorriqueños en Estados Unidos. Miles de ellos llegaron después del embate de María, que dejó mil 057 fallecidos.

“Kissimmee en realidad se ha convertido en el epicentro de los puertorriqueños. Cambió totalmente en el 2018, pasó a 52 % de ser puertorriqueños, y ahora hay aún más”, refirió Nancy Batista, Organización Poder LatinX, Florida.

En Kissimmee, un grupo de puertorriqueños se organizó y creó la campaña “nunca olvides”. Utilizan la fotografía de Donald Trump aventando el papel de baño con la frase “Never Forget”, la imagen la han colocado en espectaculares y folletos.

“No podemos olvidar, es imposible olvidar. De la ineficiencia, de la poca empatía. No podemos olvidarnos de eso. Vamos a pasar factura a lo que pasó con nosotros”, refirió Jessica Alcocer, de la Organización Poder LatinoX, Florida.

Poder Latinx es una de las organizaciones que impulsa el llamado “Voto de castigo” contra Trump en Florida. En los últimos días, a pesar del riesgo por la pandemia, salieron a las calles a tocar puerta por puerta.

Cientos de latinos, la mayoría puertorriqueños, visitan distintas comunidades, no solo en Kissimme, para decirle a los ciudadanos que “no olviden” los agravios cometidos por Trump.

Kissimmee está en Osceola, uno de los condados por donde pasa la Autopista Interestatal 4 que une las costas este y oeste de Florida. Este corredor es clave para ganar las elecciones.

En este año el aumento de puertorriqueños en Florida puede marcar la diferencia el próximo 3 de noviembre.

Con información de Marco Antonio Coronel y Víctor Olvera

