Puerto Escondido recibe miles de turistas en el inicio de Semana Santa

En Puerto Escondido, Oaxaca, miles de turistas abarrotaron las playas este Jueves Santo.

N+ te recomienda: Miles de turistas llegan a las playas de Oaxaca

La ocupación hotelera, que inicialmente estaba proyectada en un 75 por ciento se disparó, pues más turistas de los esperados llegaron a la costa oaxaqueña.

Playas como Carrizalillo, Manzanillo, Puerto Angelito, Zicatela y Punta Zicatela lucieron con mucha gente.

Miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutan del sol, del mar, de la arena y de temperaturas de más de 30 grados a la sombra.

“Muy lindo, Bachoco en especial, la mejor. Sí, porque es una playa de agua cristalina y no hay tanta gente”, dijo Danton, turista argentino.

“Muy hermosa, agua es muy limpia y también, la onda, como que se puede flotar muy fácilmente y me gusta mucho. No sé qué tiene Oaxaca, pero me siento muy cómoda”, aseguró Eri, turista japonesa.