Este fin de semana miles de turistas llegaron a Puerto Escondido, Oaxaca, para disfrutar de las vacaciones de verano.

Puerto Escondido recibe a más turistas este fin de semana

Familias enteras, grupos de amigos e incluso personas solas llegaron a este destino turístico para asolearse, descansar y nadar en aguas del Océano Pacífico.

El paseo de hoy es ver delfines y ver tortugas, de verdad me quedé sin palabras, fue por mucho de las mejores experiencias de mi vida”, dijo Fernando López, turista.

“La gente de aquí es muy amable, en todos lados, es muy accesible todo, puedes ir a visitar desde el centro, desde tu hotel puedes irte a cualquiera de las playas, puedes caminar libre hacia cualquiera de las playas también”, comentó Esaú Alameda, otro visitante.

Durante esta temporada vacacional de verano, Puerto Escondido ha tenido una buena ocupación hotelera y una buena derrama económica que beneficia a miles de familias que viven del turismo en la costa oaxaqueña.

Quienes se encuentran en este destino turístico disfrutan de días soleados y de los deportes acuáticos como la práctica del surfing, uno de sus principales atractivos.

He visitado Carrizalillo y también Bacocho, me parece que son unas playas súper geniales para estar disfrutando, está todo muy limpio, muy agradable, la gente es muy cálida, me gustó mucho”, dijo Lucero Martínez, turista.