‘Pueblos Sin Fronteras’ pide liberación de activistas detenidos

Activistas de la organización Pueblos Sin Fronteras piden la liberación de Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, ambos defensores de migrantes, detenidos y acusados de cobrar dinero para el traslado de manera ilegal y masiva de caravanas migratorias.

Este lunes, la defensa de los activistas ofreció una conferencia afuera de la Fiscalía de Justicia de la región Soconusco.

Se les acusa de hechos que sucedieron el 27 de febrero en el caso de Irineo y 29 de marzo en el caso de Cristóbal, nosotros el día de mañana vamos a ofrecer todas las pruebas que tenemos pasa acreditar que efectivamente el 29 de marzo Cristóbal no estaba en la frontera, se encontraba en la Ciudad de México, y que por lo mismo no pudo haber cometido el crimen, en el caso de Irineo, también que el 27 de febrero Irineo no estaba en el lugar de los hechos, que supuestamente constituyen el delito por el que se les acusa”, señaló Santiago Núñez, equipo legal en defensa de los activistas.