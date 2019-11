Vinculan a proceso a Felipe Patjane, alcalde de Tehuacán, Puebla

Agentes de la Fiscalía de Puebla detuvieron el sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al alcalde de Tehuacán, Puebla, Felipe de Jesús Patjane Martínez.

La Fiscalía de Puebla le imputa los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones, en agravio del Ayuntamiento de Tehuacán.

Horas más tarde, el padre del edil, Sergio Patjane, subió un video a Facebook donde asegura que su hijo es inocente y explica las presiones que el alcalde recibió del gobernador Miguel Barbosa.

“Hace pocos días a mi hijo le exigieron la renuncia por órdenes de Luis Miguel Barbosa mediante un uso ilegal y faccioso de la Fiscalía, Auditoria y el Congreso, han fabricado pruebas además de desestabilizar el gobierno municipal de Tehuacán”, dijo Sergio Patjane, padre del alcalde de Tehuacán, Puebla.

El 30 de octubre pasado, el alcalde de Tehuacán despidió a la tesorera municipal, María del Carmen Siliceo y a otros dos funcionarios.

Estos habrían sido impuestos en el Ayuntamiento por el gobernador Barbosa.

Así demuestra una llamada telefónica entre el secretario de Gobernación de Puebla, Fernando Manzanilla y el regidor de Tehuacán, Víctor Canaán.

“Me busco el gobernador hace rato y está muy preocupado por los asuntos allá. Tu sabes, en su momento se le pidió al presidente que hiciera varios cambios y se incorporó a varias gentes que él designo en distintas posiciones entre el Ayuntamiento y hace un rato me marcó y van dos veces que me marca en los últimos 10 minutos y me dice: estoy muy preocupado porque ahora quieren remover a la gente los regidores. Hace un rato hable con el presidente municipal y dijo no es un tema mío, es un tema de los regidores”, comentó Fernando Manzanilla, secretario de Gobernación en Puebla.

Tras su detención Felipe Patjane fue llevado al Cereso de Tehuacán. Hoy, el juez de Control, Salvador Hernández, lo sujeto a proceso.

Sergio Patjane, padre del alcalde, ve en esta detención una venganza política contra su hijo por parte del gobernador de Puebla.

“Estoy plenamente convencido que mi hijo es inocente de lo que se le acusa. Somos una familia de trabajo y para Miguel Barbosa es fácil dañar la honorabilidad de quienes hemos llevado años de soñar con un mejor estado”, apuntó Sergio Patjane, padre del alcalde de Tehuacán.

El gobernador, Miguel Barbosa, rechazó la acusación:

“Es un caso particular en donde se abusó del cargo público en extremo es una historia no nueva, ustedes les consta. Las pruebas que se recabaron están tomadas de ahí mismo, y tiene que ver con un desfalco de mucho dinero, así que todo eso está en los expedientes y las carpetas, ¿me explico? Nada de tema político, nada de ahijados políticos, nada de nada pues”, apuntó Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

La detención de Felipe Patjane abriría la puerta a que su suplente, Andrés Artemio Caballero López, pueda asumir como alcalde.

