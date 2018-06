Puebla confirma solo 32 robos a trenes en 2018

En lo que va del año se han registrado 32 robos a trenes, aclaró el gobierno del estado de Puebla. En conferencia de prensa, el gabinete de Seguridad Pública reiteró su compromiso para combatir este delito hasta erradicarlo.

Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno, señala:

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, indicó que aunque se ha dialogado con la empresa concesionaria, la coordinación aun no es precisa. Incluso los reportes de robo se hacen varias horas después.

Pero de repente no nos avisan y en determinada hora solamente reportan en el chat, en este momento está detenido el tren. Hemos acudido y hemos verificado y efectivamente está detenido, pero no lo están robando. Y de repente nos mandan otra ubicación. En este momento ya llevan dos horas que están robando el tren, entonces son los detalles que tenemos que afinar con la empresa, de que la información debe ser en tiempo y para que nosotros podamos actuar antes de, no cuando ya están vandalizando”.