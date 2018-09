Puebla: Barbosa mantendrá impugnación con recuento de votos

En Puebla, Miguel Barbosa dice que mantendrá la impugnación respecto a la elección para gobernador a pesar del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se realice un recuento total de votos. El morenista acusa a su contendiente Martha Érika Alonso, ya declarada gobernadora electa, de manipular los resultados.

En entrevista para Despierta con Loret, Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena para gobernador en Puebla, celebró el fallo para el recuento total de votos porque es “un avance, una declaración de justicia electoral importante”. Consideró que además es un hecho histórico porque nunca antes se ha ordenado un recuento “voto por voto, casilla por casilla”.

Sin embargo, denunció que el material electoral que será recontado “ha estado bajo control, custodia y manipulación de las autoridades electorales que hicieron este manejo irregular del (mismo) material electoral”.

Vamos a ver qué encontramos”, dijo Barbosa Huerta, y agregó que está seguro de que habrá muchas irregularidades que serán ventiladas durante el recuento total de los votos.

Afirmó que el cómputo no será lo que resuelva la validez de la elección para gobernador en Puebla y recordó que ya presentó una impugnación que no ha resuelto el Tribunal Electoral estatal, pero adelantó que cuando se resuelva, él impugnará el resultado porque está seguro de que ese tribunal no le dará la razón y acusó que ese órgano está controlado por lo que denominó “morenovallismo”. Aclaró que, entonces, acudirá a la Sala Superior del TEPJF.

También en Despierta con Loret, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez, dijo que tras el recuento de votos sí podría anularse elección de Puebla. Puedes ver la entrevista en este video:

Cuestionado por su postura, de pedir recuento de votos pero mantener la impugnación, Miguel Barbosa Huerta aseguró: “No me curo en salud, advierto lo que ha sido”.

Dijo que, desde su punto de vista, la elección para gobernador en Puebla fue la única que manipularon en todo el país y que las boletas no se llevaron al Consejo Distrital donde debían ser custodiadas.

Cuestionado sobre si aceptará el resultado del recuento total de votos, dijo que sí lo hará, pero “estoy aduciendo que es un material electoral que ha estado bajo custodia y bajo control de quienes han manipulado ese material”.

Ante el posibilidad de que el recuento total de votos ratifique la victoria de Martha Érika Alonso, Miguel Barbosa reiteró que él está impugnando la elección, “por las condiciones generales de la elección”. Señaló que mantendrá esa impugnación para anular la elección y dijo estar seguro que el recuento arrojará más irregularidades de las que ya estaban evidenciadas.

También en Despierta con Loret, Martha Érika Alonso dijo que confía en que mantendrá el triunfo en la elección para gobernador en Puebla tras el recuento total de votos. Puedes ver la entrevista en este video:

Con información de Despierta con Loret

MLV