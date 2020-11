Rechazan a voluntarios que acudieron a prueba de vacuna contra COVID-19 en CDMX

En el primer día de convocatoria para ensayo de la vacuna Ad5nCOV en la Ciudad de México, contra el COVID-19, voluntarios llegaron desde las 7 de la mañana al I “, en la Ciudad de México, dispuestos a participar, pero no lo consiguieron.

El primero en llegar fue Felipe, padre de familia y taxista, de 67 años.

“Para tener una seguridad más adelante con toda la ciudadanía, no me da temor, es para el bien de todos. Llego en estos momentos y me dicen que no saben nada, nada, nada”, insistió Felipe Montoya, voluntario de la vacuna COVID CDMX.