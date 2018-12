Arranca proyecto de seguridad nacional de López Obrador

En el Colegio Militar, frente a mandos, tropa e integrantes de todas las corporaciones que participarán en las tareas de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó los trabajos para aplicar el Plan de Pacificación y Seguridad Nacional, con el compromiso de que los resultados se empiecen a percibir en los primeros seis meses de su gestión, en una reducción en los principales indicadores de inseguridad.

Aun cuando haya que esperar a que el Poder Legislativo defina si autoriza la creación de la Guardia Nacional, y dé un marco legal a la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad, el Presidente puso las reglas sobre la mesa… La primera de ellas, la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad que integrarán cada una de las 150 regiones en que se dividirá el país.

Encuentro nacional para la Construcción de #PazYSeguridad, con el propósito de coordinar y establecer mecanismos para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad para que cada ciudadano pueda desarrollar sus actividades cotidianas en un ambiente de armonía y tranquilidad pic.twitter.com/uFmvk43VpB — Luis Cresencio Sandoval González (@Luis_C_Sandoval) December 17, 2018

“Nada de que mandan todos, porque, entonces, no sirve. Manda uno, mando único, porque él va a tener el mando, todas las responsabilidades, todas, y todas las facultades; facultades y responsabilidades, al mismo tiempo, porque si no, no vamos a saber a quién pedirle cuentas. Si en una coordinación hay mucha inseguridad, mucha violencia, quiere decir que ahí no está funcionando el mando […] Ya está muy claro: es el mando operativo de un oficial del Ejército, de la Marina, y el secretario técnico, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto, inclusive, ya fue acordado con los gobernadores, porque tenían ellos diferencias cuando un representante del gobierno federal, un coordinador del gobierno federal iba a ser el secretario técnico, se opusieron. No hubo mayor problema en que el secretario técnico sea el representante de la Secretaría de Seguridad Pública”, señaló el mandatario.

Otra regla fundamental, dijo, será el combate a la corrupción interna de las corporaciones y a la colusión con la delincuencia organizada.

“El problema que ha habido es que no se ha sabido pintar la raya. No ha habido frontera entre autoridad y delincuencia, y tiene que haber esa frontera. Una cosa es la delincuencia, la ilegalidad, y otra cosa es la autoridad. Ya cuando no existe frontera, cuando hay contubernios, cuando hay asociación delictuosa, ya no se garantiza nada. Cero corrupción, cero impunidad. Se acabó la corrupción, no lo vamos a tolerar de nadie. Y esto también va a ayudar mucho. Nada de estar pensando en que va a haber contubernio con la delincuencia”, advirtió el presidente.

Una regla más, será brindar seguridad a la población sin violar los derechos humanos de la ciudadanía.

“Por convicción y compromiso, por obligación constitucional, porque así nos hemos comprometido como nación soberana ante la comunidad internacional, el respeto irrestricto a los derechos humanos es el elemento rector, una guía permanente del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El respeto irrestricto a los derechos humanos será, en consecuencia, obligación y compromiso de todos los que tenemos las responsabilidades de cualquier tipo en la instrumentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad”, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La reunión de este lunes buscó aclarar a cada corporación el papel que jugará en el Plan de Seguridad, incluidos los gobiernos estatales y municipales.

La coordinación que se intenta será a todos los niveles para combatir, por un lado, los delitos del fuero común, como el robo en sus diversas modalidades, y los del fuero federal, como el secuestro y, por el otro, el crimen organizado, en el cual se pondrá énfasis en el combate a las finanzas del mismo, más que golpes espectaculares.

Se crean mesas de trabajo regionales, se integra un sistema de acopio de datos en tiempo real sobre los delitos y la zona que se cometen, y una línea de mando para ejecutar las decisiones.

“Hemos hablado con las y los señores gobernadores para que las propias fuerzas estatales, y algunas municipales, estén también subordinadas al único mando operativo federal en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la atención de las decisiones de la coordinación estatal […] el combate al lavado de dinero será prioridad. Mediante el uso de la inteligencia financiera se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica. Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo al narco en sus capacidades operativas. Nosotros concentraremos los esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico”, señaló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Atención Ciudadana.

Comparto e invito a la lectura del mensaje que pronuncié ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, celebrado el día hoy en el Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México. Hilo 👇 pic.twitter.com/d7GlJUzgnN — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 17, 2018

Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina se declararon listos para el trabajo designado, con el compromiso del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

(Con información de Carmen Jaimes)

tfo