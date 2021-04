Próxima semana se espera repunte de COVID-19 en México; hay suficientes camas disponibles

La Secretaría de Salud reportó que desde que inició la pandemia en México en febrero de 2020, se tienen 209 mil 338 defunciones confirmadas por COVID-19 en nuestro país.

Te recomendamos: CDMX vacunará a maestros al terminar con los adultos mayores

En la conferencia en Palacio Nacional sobre la situación de la epidemia, se precisó que de sábado para domingo se registraron mil 793 nuevos contagios y 126 fallecidos por el virus.

Las autoridades esperan que esta semana comience a aumentar el número de personas con COVID luego del periodo vacacional, pero hay camas disponibles para atención de pacientes que requieran hospitalización.

“Seguimos esperando que con base a 7 días previos que tuvimos este fin de semana largo podríamos empezar a presentar un incremento en la cadena de transmisión, un incremento de casos por SARS-CoV-2, tenemos ocupadas un total de 4 mil 885 camas teniendo entonces un total disponible de 25,627 camas distribuidas en las 32 entidades federativas”, informó Gabriela Nucamendi, Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles.

La funcionaria destacó que 2 millones 069 mil 821 personas en México tienen ya su esquema completo de vacunación contra COVID-19.

Ante el reconocimiento de funcionarios de China de que sus vacunas tienen baja efectividad, la funcionaria expuso que por el momento no tienen contemplado combinar dosis de diferentes marcas como ya lo planean en ese país asiático.

“Si hemos leído justo estas declaraciones, hasta el momento México no ha considerado hacer esta combinación de dosis dado que afortunadamente se mantienen las dosis programadas, para la aplicación de la segunda dosis, en algún momento no sé si se tomará la consideración, pero en este momento entiendo que nos mantenemos en la postura de que si se te aplicó la dosis de un biológico es la misma que es la que se aplicará en la segunda dosis”, Gabriela Nucamendi, Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles.