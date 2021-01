Próxima semana llegará casi medio millón de vacunas contra COVID-19 a México

Casi medio millón de dosis de vacunas contra COVID-19 llegarán a México la próxima semana, así lo informó el director General de Epidemiología, José Luis Alomía.

En la conferencia diaria sobre COVID-19 celebró que los consulados de México en Estados Unidos realicen tareas de vacunación a los connacionales.

“Extranjeros que estén residiendo en México, por cuestiones laborales, educativas, o por algún otro tipo pero que estén residiendo en México, también están contemplados para recibir en su momento la vacuna que se va a aplicar en México, entonces me parece que esto es una manera o una reciprocidad que en su momento pudiera haber para nuestros connacionales, lo que sí, lamentablemente no se puede hacer es que la vacuna que está en territorio mexicano que se compró para el Plan Nacional de México pueda llevarse a otro país incluido lógicamente Estados Unidos por todas las regulaciones y restricciones que cada uno de los países tiene para el uso de emergencia de las vacunas”, agregó.

Señaló que en los siguientes meses llegarán vacunas de otros laboratorios, que sólo requieren de una dosis como el caso de CanSino, pero hasta tener los permisos correspondientes se hará el traslado.

Mientras tanto recordó que la vacuna de Pfizer -que se aplica en México- debe ser en dos dosis, mismas que aseguró, se realizarán en tiempo y forma, y sin restricción para quienes ya hayan sido positivos a COVID.

“Una persona que pudo tener COVID-19 no sabemos exactamente si va a tener esos 6 o esos 8 meses de protección natural, pudieran ser menos, pudieran ser más, y como además esto no se puede verificar en el momento de la vacunación porque para poder saber que una persona tiene anticuerpos neutralizantes para la enfermedad requeriría de una prueba muy especializada -de hecho esta prueba no está disponible en la mayoría de los laboratorios- entonces no habría la posibilidad de poder confirmar si una persona realmente ya tiene o mantiene inmunidad y por lo tanto ya no habría que vacunarla, entonces se vacuna a la persona independientemente que haya tenido la inmunidad”, concluyó Alomía.