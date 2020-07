Próxima reapertura de guarderías continúa en revisión: Ssa

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, destacó que aún no se ha tomado una decisión definitiva para la próxima reapertura de guarderías en el país, al asegurar que todo dependerá de la situación en la que se encuentre el país.

Lo anterior lo comentó durante la conferencia de salud realizada la noche del sábado 18 de julio.

“Es un tema que todavía está en revisión. Lo que se procedió en su momento a publicar y de alguna manera a empezar a difundir, precisamente en un marco de preparación, son las actividades que se deben realizar al cabo de este tipo de instalaciones para proteger tanto a los pequeñines que en ellas están, así como al personal que labora en el día a día atendiéndolos, poder evitar contagios, que lógicamente puedan propagarse al interior de los hogares. Esto todavía está en una fase de evaluación. Mucho depende de cómo vayan a quedar definidas las actividades y qué tan prontas éstas se puedan implementar, lógicamente si todas estas instalaciones no pueden todavía llevarlas a cabo, o no las tienen ya listas para implementarlas, esto no podría suceder tan rápido como dentro de dos días”, señaló.