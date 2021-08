Protestas y cierres viales por cancelación de vacunación en Saltillo

Este jueves, por segunda ocasión, se suspendió la vacunación contra COVID-19 en Saltillo, Coahuila, una multitud de jóvenes de entre 18 y 29 años exigieron ser vacunados.

“Anuncian que nos van a vacunar el jueves a todos los rezagados y al final de cuentas nos dejan esperando, o sea nos tienen aquí nada más formados, pues no es justo”, exclamó Vanessa Ortiz, no pudo vacunarse.

De nueva cuenta, cientos de jóvenes llegaron al módulo de la Universidad Autónoma de Coahuila, no así las dosis que les prometieron el martes, después de que, al saberse que no se les aplicarían ese día, se manifestaron y provocaron disturbios.

“Desde ayer dijeron que iban a venir hoy a poner la vacuna y el día de mañana y pues no están cumpliendo”, informó Rosario Martínez, joven afectada.

Un grupo amagó con bloquear la carretera 57, la policía municipal lo impidió.

“Estuvimos aquí mucho tiempo formados, vinimos desvelados, nos mandan del trabajo para que nos vacunemos, entonces nos dicen que no, o sea, que no hay”, Ana Pérez, no pudo vacunarse.