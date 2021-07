Protestas pro Cuba en CDMX causan choques ideológicos

Este domingo se realizó una marcha de apoyo a la Revolución Cubana en la Ciudad de México y contra el bloqueo a la isla.

Participaron integrantes de la Asociación de Cubanos Residentes en México y organizaciones políticas, estudiantiles y ciudadanas mexicanas, entre ellos, miembros del Sindicato Mexicano de Electricista, de la Nueva Central de Trabajadores y del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra.

A las 10:40 de la mañana partió la marcha del Hemiciclo a Juárez.

Avanzaron por avenida Juárez, y continuaron por el Paseo de la Reforma.

Marcharon por los carriles centrales.

Los ciclistas que participaban del Paseo dominical, modificaron su ruta y tomaron la lateral de Reforma, debido a la presencia de los manifestantes.

El contingente se detuvo frente al Senado y después continuaron hasta llegar a la embajada estadounidense, que permanecía protegida con vallas metálicas y policías capitalinos.

“Estas personas que acaban de marchar, esto es una burla al pueblo cubano, no han estado en cuba, no saben lo que es el comunismo, estas personas, he estado hablando con ellas, ninguna ha ido a Cuba, son mexicanos que no saben de los asuntos internos realmente de primera mano (manifestantes le gritan a la entrevistada) y ustedes vayan a vivir al comunismo ¡Váyanse!, Mire, en este momento hay un genocidio. En Cuba que la gente no está viendo, ni cubanos son, es un comunismo de hambre, de miseria, sin derechos humanos, ahorita no hay medicinas, no hay comida, pero no es por el bloqueo, es por el bloqueo interno que tiene el gobierno cubano en contra de su mismo pueblo”, aseguró Johana Susana Mantrana, ciudadana cubana.