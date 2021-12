Protestan por accidentes en el tramo carretero ‘Los Chorros’ en Saltillo, Coahuila

En Saltillo, Coahuila, se registró un accidente. Un tráiler sin frenos impactó a 10 vehículos en el tramo “Los Chorros”, en la carretera 57; cinco personas murieron. Conductores que usan esta vía protestaron por la frecuencia de los accidentes en ese tramo y la indiferencia de las autoridades.

Cerca de las tres de la tarde de este domingo, un tráiler sin frenos embistió a más de 10 vehículos varados en el tráfico por la volcadura de otro tráiler, ocurrida horas antes, en la carretera Puerto México-Ojo Caliente, a la altura del tramo conocido como “Los Chorros”, con dirección a Saltillo; cinco personas murieron y al menos 15 resultaron heridas.

El tramo carretero de Matehuala a Saltillo estuvo cerrado, mientras eran retirados los vehículos accidentados; en la mayoría viajaban familias que regresaban de pasear de la zona serrana de Arteaga.

“Esto es el inicio de que si no hay solución vamos a hacer algo más grande y no sabemos hasta donde vamos a llegar porque ya no queremos más muertes, ya estamos cansados de eso”, aseguró Chabel López, usuario de la carretera 57.

Conductores que usan esta zona frecuentemente exigieron un alto a los accidentes en el tramo Los Chorros de la carretera 57 que cruza el país desde Piedras Negras hasta la Ciudad de México, se manifestaron en la plaza de cobro de Capufe 142 en Huachichil.

“Es una trampa la que está ahí, en ese túnel, es una trampa”, dijo Chabel López, usuario de la carretera 57.

Se estima que a diario pobladores de más de 50 comunidades de Arteaga, Coahuila, y Galeana, Nuevo León, transitan diariamente por esta vialidad que enlaza Monterrey con Saltillo.

“Tenemos que hacer algo rápido porque todos los días pasamos por ese tramo pero vamos con ese miedo, porque dices ay ya pasó, le pasó a mi primo, pues a mí también me va a pasar”, comentó Gonzalo López, usuario de la carretera 57.

“Un vehículo de 80 o 100 toneladas cuando va bajando y quiere aplicar los frenos, si no está en buenas condiciones eso genera, que no se paren y se lleve todo lo que está por delante. Lo que vamos a hacer con la Secretaría es a que ponga, ya tenemos varios lugares destinados Capufe y nosotros, la Secretaria para que pongan unos lugares específicos de revisión de operadores y de trailers exclusivamente”, comentó Omar Tavasci, comandante de la Guardia Nacional.

De acuerdo con datos de la Guardia Nacional, por ahí circulan 18 mil vehículos diarios, 80% son camiones de carga. Según la Fiscalía estatal, durante 2021 se han registrado 170 percances, siete de ellos con 11 víctimas mortales.

“Hemos tratado muchas veces con la Secretaría y con Capufe y siento que sólo nos juegan el dedo en la boca”, dijo Everardo Durán Flores, alcalde de Arteaga, Coahuila.

“Que nos den una respuesta porque ya no queremos que pasen aquí unidades pesadas”, dijo Irma Almaguer, usuaria de la carretera 57.

Esta usuaria aseguró que están dispuestos a manifestarse hasta que haya una respuesta.

