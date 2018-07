Protestan en Nuevo León para exigir cese de feminicidios

Durante el primer trimestre del año, Nuevo León se convirtió en el primer estado, a nivel nacional, con el mayor número de feminicidios en todo el país, según cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de la entidad.

El último caso calificado de feminicidio fue el de la menor de ocho años de edad, Ana Lizbeth, quien fue secuestrada el domingo 15 de julio y fue encontrada muerta dos días después en un lote baldío, muy cerca del lugar de su desaparición en la colonia Vistas del Rio, en el municipio de Juárez.

Ante el alto número de feminicidios, más de 300 miembros de 30 colectivos de Nuevo León realizaron una protesta en el centro de Monterrey para exigir a las autoridades que se frenen los homicidios de mujeres y se endurezcan las sanciones contra violadores y secuestradores.

Los manifestantes también demandaron al gobierno estatal erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Asesinan a tres niñas en menos de 24 horas en Tamaulipas, Guanajuato y NL

En menos de 24 horas se registraron tres homicidios de niñas en Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León; forman parte de los 46 feminicidios de menores que se han registrado en lo que va del año en México, según organizaciones sociales.

La noche del lunes 16 de julio una niña de siete años de edad fue asesinada en el fraccionamiento Arboledas, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.

Según los primeros reportes, la menor presentaba una herida con arma blanca en el lado izquierdo del cuello.

Presuntamente, habría sido asesinada por un conocido de la familia, quien, en aparente estado de ebriedad, antes de matarla la habría atacado sexualmente.

En un comunicado, la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas informó que indaga si la muerte de un hombre de 46 años de edad, quien fue encontrado colgado de un árbol, con diversos golpes en el cuerpo, está vinculada con el homicidio de la menor.

Horas más tarde, a 634 kilómetros, en la comunidad de San Juan de Abajo, en León, Guanajuato, otra niña fue asesinada presuntamente por su padre.

La menor tenía entre ocho y nueve meses de edad.

La abuela de la menor la ingresó al Hospital General de León, alrededor de las 02:30 horas de este martes, con diferentes heridas y golpes en el cuerpo; minutos después, los médicos la declararon muerta.

Presuntamente, las lesiones de la menor fueron provocadas por su padre, quien fue detenido horas después por la Policía Municipal de León, por el delito de posesión de drogas.

La Procuraduría guanajuatense señaló que hasta el momento se han abierto dos carpetas de investigación por los delitos de homicidios en grado de parentesco y maltrato infantil.

Jesús Aguilera, director de la Unidad de Investigación Especializada de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, reveló que la acusa de la muerte de la menor fue por traumatismo cráneo-encefálico.

Luis Enrique Ramírez, secretario de Seguridad Pública de León, señaló que la menor “presentaba golpes en todo su cuerpo, una herida de un arma punzocortante en el rostro, y bueno, ahorita se tiene ahí en calidad de presentados ante Ministerio Público, detenidos, a una persona masculina que probablemente sea su progenitor y esta de testigo la madre”.

Agregó que “desgraciadamente, en este mes, hemos tenido cuatro tipos de homicidios”, con similitudes.

La Procuraduría informó que continúan las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades.

La tarde de este martes, en un terreno baldío de la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, en Nuevo León, Ana Lizbeth Polina Ramírez, de 8 años de edad, fue hallada muerta.

Horas antes, Francisco Polina, padre de la menor, había manifestado que era “una desesperación no saber dónde está”

La niña fue vista, por última vez, el domingo, de la mano de un hombre de tez blanca, barba y bigote, quien vestía una playera negra y bermuda azul.

El lunes, sus padres denunciaron su desaparición, por lo que fue activada la Alerta Amber.

El padre de Ana Lizbeth mencionó que su esposa “se llevó a mi niña a trabajar y yo nomas le fui a llevar lonche para que comieran, y ya cuando yo llegué, pues, me dijo que no la encontró y ya no la vimos. En la iglesia, en el parque, me puse a buscarla”.

Estos son los últimos tres de 46 feminicidios infantiles ocurridos en el país, que la activista conocida como Frida Guerrera ha documentado, del pasado primero de enero a la fecha.

Las víctimas son “chiquitas de cero a 14 años, que han sido violadas, ultrajadas, asesinadas a golpes por sus padres, porque no dejan de llorar, porque no quieren comer”, apuntó Frida Guerra.

Agregó que estos casos tienen “mucho que ver con esta descomposición social, con esta falta de consecuencia a castigar realmente a quien comete un delito en México… Esto está acrecentándose y no estamos haciendo nada”.

Con información de Juan Andrés Martínez

LHE