Protestan migrantes haitianos en Tampico, Tamaulipas; exigen liberar a compañeros retenidos

En Tampico, Tamaulipas, un grupo de migrantes haitianos se manifestó el martes 28 de septiembre para exigir que liberaran a sus compañeros que fueron retenidos cuando intentaban comprar boletos en una central camionera de esa ciudad para viajar a la frontera.

Te recomendamos: La ruta migrante por el Tapón de Darién, una de las zonas más peligrosas del mundo

“Tengo 3 meses aquí sin una cita, no puedo ir al médico, no puedo hacer nada. No sé qué hacer porque hay cita hasta el próximo año”, comentó Tamara, migrante haitiana.

Yorah, migrante haitiano, pidió apoyo para trabajar en el país.

“Que México nos apoyen para poder trabajar, para poder quedarnos , para mantener a la familia. Tengo mi hija, mi esposa, si no trabajo cómo voy a mantener a mi familia”, dijo Yorah.

“Ellos han cruzado por muchas partes para poder llegar aquí, hay mucha hambre en su país, tenemos que solidarizarnos con ellos, no es posible que las mismas autoridades los pisoteen. Nos quejamos mucho de Estados Unidos, ¿qué hacen con nuestros compatriotas?, ¿y qué hacemos nosotros con la gente que viene?”, señaló Marbella Bernal Robles, activista.

Con información de En Punto.

LLH