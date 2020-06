Protestan en visita de AMLO a Cholula, Puebla

Entre consignas a favor y encontra, cientos de personas protestaron en la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Cholula, Puebla.

Un grupo de personas queriendo saludarlo a López Obrador, se arrojaron a la camioneta y gritaron “es un honor estar con Obrador”. Mientras que otro grupo manifestándose en contra: “mentira, mentira, la misma porquería. AMLO, haz caso, eres un fracaso.

Después, López Obrador ingresó al atrio del Templo y Antiguo Convento de San Gabriel, para encabezar el Informe de la Reconstrucción en Puebla, tras los sismos de 2017 y desde ahí contestó así a los inconformes.

“Seguramente quienes están escuchando, viendo por este medio, están también escuchando una manifestación. ¿Por qué esa manifestación de protesta de la organización Antorcha Campesina? Porque antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, no se entregaba de manera directa a la gente. ¿Y qué sucedía? Que lo que se enviaba a la gente no llegaba o llegaba incompleto, llegaba con moche, con piquete de ojo; ahora es directo a cada beneficiario, sin intermediarios. Entonces, esto no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear, a manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable”, dijo el presidente López Obrador.

Mientras se llevaba a cabo el evento, otra manifestación de realizaba a bordo de vehículos. Personas tocaban el claxon de autos y portaban pancartas, mismas que fueron arrancadas por simpatizantes del Presidente.

A ello, también contestó el Presidente.

“Ahora ya no se permite la corrupción. Pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados, que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros, pueden estar molestos, inconformes, pueden hacer y deshacer, echar andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, pero no vamos a dar ni un paso atrás, se acabó la corrupción, no se permite robar a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto, ni con gritos ni con sombrerazos, ni con insultos, ni con nada. Cero corrupción, cero impunidad. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso”, sentenció AMLO.

López Obrador afirmó que su Gobierno ha cumplido, e hizo énfasis en los compromisos hechos con Puebla.

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa, dijo: “Los liberales de hoy combatimos la pobreza, combatimos la desigualdad, combatimos la inseguridad pública, atendemos a la gente, no atendemos al clientelismo social que por muchos años se aprovechó de la pobreza, no atendemos a quienes por siempre se enriquecieron, falsificando una representación de los pobres, a esas antorchas mundiales. No, nosotros representamos a la gente. Y créame, presidente, que cerramos filas, los que están en frente, los que quieren todo el tiempo dañar los valores de un régimen fincado en la verdad, van a fracasar “.

El presidente López Obrador envió así su pésame a los deudos de víctimas Covid.

“No quiero dejar de aprovechar el momento para enviar un abrazo cariñoso a todos los familiares que tuvieron a un ser querido que perdió la vida por esta pandemia, a quienes están sufriendo porque perdieron a un familiar y en el caso de Puebla, no sólo aquí en el estado, también fallecieron desgraciadamente poblanos en Nueva York y en otras partes de la Unión Americana”, dijo AMLO.

En tanto, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer, informó que el Programa Nacional de Reconstrucción no se ha detenido por la pandemia.

“Seguimos activos, seguimos en los procesos de reconstrucción en el 2019, la inversión que se llevó a cabo en materia de reconstrucción fue histórica, estamos hablando prácticamente de 22 mil millones de pesos en este 2020, se estima poder invertir un monto de 10 mil 500 millones de pesos”, señaló Román Meyer.

También acompañaron al Presidente, el director del INAH, el Presidente Municipal de San Pedro Cholula y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

