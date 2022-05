Protestan en la CDMX por la desaparición de la estudiante Karen Itzel

La desaparición de Karen Itzel, ocurrida el pasado 19 de mayo, fue el motivo por el que familiares, amigos y vecinos decidieron cerrar la noche del sábado y parte de la madrugada del domingo la avenida Tláhuac en ambos sentidos.

Karen Itzel Rodríguez Barrales, estudiante de Odontología, fue vista por última vez cuando salió de su casa ubicada en la colonia San José, de la alcaldía Tláhuac, para dirigirse a la escuela en la Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde según sus allegados, tenía que entregar unos documentos para su titulación.

Entre los manifestantes se encontraban sus padres y su esposo, quienes horas después de notar su ausencia levantaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Pasada la medianoche los padres de Karen accedieron a reunirse con las autoridades, pero el bloqueo permaneció en ambos sentidos de la avenida Tláhuac.

“Que ahorita me van a llevar al C5 para ver las cámaras, mi condición es de que me tiene que atender ahorita el fiscal enseñarme las cámaras y si no, la familia no se quita porque no queremos más desaparecidos”, indicó Juana Barrales, mamá de Karen.