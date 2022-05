Protestan en Islas Vírgenes ante posibilidad de que Londres tome control del territorio

Ciudadanos de Islas Vírgenes Británicas se concentraron frente a la residencia del gobernador, John Rankin, para protestar contra las conclusiones del informe de una comisión que recomienda que Londres tome el control de ese territorio caribeño por corrupción.

N+ te recomienda: Reino Unido investiga a 56 parlamentarios por mala conducta sexual

Decenas de personas protestaron ante la residencia de Rankin, después de conocerse la postura de la comisión que investiga denuncias supuestas prácticas de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios de las Islas Vírgenes Británicas.

La comisión favorece que la gestión del Ejecutivo pase temporalmente al gobernador Rankin.

La protesta coincide con el reciente arresto en Estados Unidos del primer ministro, Andrew A. Fahie, bajo cargos de narcotráfico, aunque, en principio, no existe una conexión directa con este caso de corrupción gubernamental.

El informe recomienda la disolución de la Asamblea legislativa y el cese del Gobierno por un período inicial de 2 años, hasta que se depuren responsabilidades.

Durante ese período, recomienda una administración dirigida por el gobernador con la posibilidad de asistencia de un consejo asesor.

La protesta se produce el día de las reuniones previstas entre la ministra de Territorios de Ultramar del Reino Unido, Amanda Milling, con agentes locales en desacuerdo con el informe.

“Nosotros, como habitantes de las Islas Vírgenes, venimos a decirle al Reino Unido que no debe suspender nuestra Constitución en un intento de establecer un gobierno directo”, dijo el obispo John Cline, que exigió hablar directamente con Milling y el gobernador.

“No podemos cruzarnos de brazos y aceptar esta atrocidad. Le decimos al Reino Unido y Milling que no puede querer para nosotros lo que no quiere para ellos mismos. No queremos que se suspenda nuestra Constitución”, sostuvo.