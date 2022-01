Protestan en CDMX por homicidio de Nohemí y Tania en Ciudad Juárez, Chihuahua

Varias decenas de personas reclamaron justicia y se unieron en su dolor este martes en la Ciudad de México por el reciente homicidio de dos mujeres, Nohemí y Tania, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Te recomendamos: Detienen a presuntos feminicidas de Nohemí y Tania en Ciudad Juárez, Chihuahua

Al grito de “No más lesbofobia” y “Resistencia hasta que amar no nos cueste la vida”, entre muchas otras consignas, las activistas, en su mayoría mujeres, se reunieron a las puertas de la oficina de representación del Gobierno de Chihuahua en la capital mexicana.

Allí, las manifestantes hicieron pintadas en los muros y ventanas del edificio, batucada, danza y leyeron un comunicado en el que aseguraron que buscarán justicia.

“Ya no estamos dispuestas a aceptar la impunidad, a callar ante el horror (…) Sépanlo y sépanlo bien, ninguna agresión hacia ninguna de nosotras quedará sin respuesta. Cada vez somos más y estamos más organizadas. No pueden matarnos a todas, no pueden desaparecernos a todas”, expresaron las manifestantes.