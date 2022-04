Protestan en Cecyt 14, del IPN, por desaparición de Fernanda Jael Rodríguez Monroy

A seis días de la desaparición de Fernanda Jael Rodríguez Monroy, amigos, familiares y compañeros del Cecyt 14 se manifestaron en ese plantel escolar.

Con pancartas y consignas de “ni una más”, solicitaron a las autoridades resultados en la búsqueda de la estudiante de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 6 de abril, cuando entraba al Cecyt 14, Luis Enrique Erro, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Lo único que sabemos es que mi hija entró a la escuela porque se ve en cámaras, pero ya no tenemos un video que nos diga a qué hora salió, con quién se fue, si alguien la sustrajo. No tenemos nada. Las autoridades de la escuela nos dijeron que su sistema de seguridad sirve básicamente para salvaguardar su equipo de cómputo, nos dijeron que ha sido de mucha utilidad porque si se pierde una mochila, una tablet lo encuentran enseguida. Pero yo sí quiero hacer énfasis y nadie me da respuesta”, detalló Daniela Monroy Garibay, mamá de Fernanda Jael Rodríguez Monroy.