Protesta frena ‘Ley Varela’; manifestantes aseguran que criminaliza a veterinarios

Vendedores de mascotas en mercados públicos, médicos veterinarios y galleros, así como criadores y vendedores de peces tropicales, perros y gatos, además de fabricantes de accesorios para mascotas, se manifestaron contra la denominada “Ley Varela”, que castiga el maltrato animal y criminaliza la actividad de los veterinarios.

“Dentro de esta iniciativa de reforma, viene la prohibición de venta de animales en mercados populares, y aclarando que nosotros estamos de acuerdo en la venta regular, legal de animales”, explicó Aida Beatriz Álvarez, vicepresidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México.

“La diputada Leticia Varela está promoviendo una iniciativa de ley donde se mete con muchos médicos veterinarios y mucha industria y muchas familias, y lo peor del caso es que no tomó en cuenta a los profesionales”, señaló Ricardo Hernández, médico veterinario.

Desde las 10 de la mañana, manifestantes marcharon del Palacio de Bellas Artes a Congreso de la Ciudad de México.

La iniciativa, aseguran, afectaría a la industria de artículos para mascotas.

“Hay artículos que dice que, si un animal se llega morir, llega a morirse en una clínica, en manos de un veterinario, le hacen cargos al veterinario, entre otro tipo de cosas”, refirió Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

“Estoy muy enojada con esta ley, yo en lo particular no vendo animales, vendo accesorios y a mí me afecta porque ya no va a haber la forma de venderlos”, añadió Dulce Nayeli, integrante de la Mesa Directiva del Mercado Nuevo San Lázaro.

Algunos veterinarios temen perder su cédula profesional por no poder salvar a mascotas lesionadas o enfermas.

“Quieren que los animalistas recojan perros, nos los lleven y nosotros no cobremos, y si se nos llega a morir un animal, porque lo llevaron muy mal, nos quitan la cédula profesional por 6 meses, si se muere otro, es un año”, explicó Ricardo Hernández, médico veterinario.

La ley pretendía prohibir:

– La posesión de animales por personas con padecimientos psicológicos.

– Dejar animales solos en instalaciones comerciales o clínicas veterinarias.

– Usar animales para seguridad privada.

– Reproducir o preñar perras ni gatas, sin autorización del criador correspondiente.

– Que una persona paseara a más de 4 perros.

– Y producir ruidos que afecten a los animales, entre otras.

Ante estos señalamientos, la diputada Leticia Varela dijo:

“Queremos acabar con ese maltrato y que toda la sociedad nos ayude, que nos ayude. Los veterinarios, por ejemplo, si ven un caso de vida o muerte, que primero atiendan al perro y luego puedan cobrar o tocar puertas para recibir su pago, eso es a lo que los invitamos. Se dice que en esta iniciativa vamos a cobrar por tener un perro ¡falso!”.

Tras una reunión con los legisladores, se acordó que la ley será revisada.

Con información de Marco Dueñas.

