Protesta comunidad ucraniana en CDMX contra la invasión rusa

Una vez más los residentes ucranianos radicados en la Ciudad de México salieron a las calles. Marcharon este domingo desde el Monumento a la Revolución al de la Independencia.

Llevaban banderas y cartulinas en donde pedían un alto a la guerra en su país.

Están preocupados porque desde el 24 de febrero, que Rusia inició el ataque a Ucrania, sus familias están en riesgo de muerte, por los incesantes ataques.

“No a la guerra queremos paz, no a la guerra queremos paz, saquen a las tropas de Ucrania” , así se escuchó el llamado de los ucranianos.

La mayoría de los que marcharon aun tienen familias en la zona de guerra, padres, madres, hermanos, abuelos.

“Hoy y ayer están peleando horrible en mi ciudad, que es Luganz, en donde empezó hace 8 años todo y mis amigas no han tenido contacto, el ultimo mensaje que tuve de mi abuela dice, que me ama y espero verla pronto, es que para salir son cuatro días de viaje, no puede, está peligroso salir desde el bunker, como van a salir, los que pudieron salir salieron, pero mi abuelita de 75 años como lo hará”, dijo Elizabeth, ciudadana ucraniana.

“Todos mis parientes están ahí, mi hermana, sus papás, parientes de mi mamá, somos originarios de Kiev y en Kiev pues la gente pasa diario mínimo 5, 6, 7, 8 alarmas de bombardeo, se refugian donde pueden”, indicó Andriy Kryvko, ciudadano ucraniano.