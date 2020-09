Protesta en CNDH se convirtió en asunto político, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que la toma de instalaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya se convirtió en un asunto político.

El presidente señaló que estas protestas tienen mucha difusión porque la prensa conservadora y los medios de comunicación las magnifica para perjudicar a su gobierno.

“Fíjense cómo son las cosas, el conservadurismo no quería, el partido más conservador del Congreso, por consigna de quienes tienen diferencias con doña Rosario, no querían que Rosario Piedra quedara como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hicieron todo”, dijo el presidente.

Puntualizó que es un asunto que viene de tiempo atrás y que ahora que se da esta situación se le da mucho espacio y tiempo. Señaló que se está utilizando este caso.

“Hay una exageración en todo sentido y vuelvo a decir lo mismo, yo no creo en la violencia, yo creo en la no violencia, no creo que la violencia deba enfrentarse con violencia, el mal hay que combatirlo con el bien”.