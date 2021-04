Protección Civil de Mazatlán da empleo a integrantes de la comunidad LGTB tras crisis por pandemia

En Mazatlan, Sinaloa, integrantes de la diversidad sexual, miembros LGTB, se quedaron sin sus fuentes de trabajo durante la pandemia, pero fueron empleados por la Coordinación Municipal de Protección Civil.

“Me tocó la discriminación completa, no podías andar en la calle tan femenino porque te cortaban el pelo, te levantaba la policía, había mucha discriminación por parte del gobierno”, señaló Alfonso Galarza “Romina”, de la comunidad LGBT Mazatlán, Sinaloa.

Es jueves por la noche. ‘Romina’ se caracteriza como la cantante Marisela en un antro de Mazatlán, Sinaloa. Desde hace 33 años se gana la vida haciendo imitaciones.

Por la pandemia, las fiestas y antros en el puerto quedaron prohibidos. Durante 8 meses Romina se quedó sin empleo. Lo mismo pasó con Jesús Peraza, que con su identidad transgénero, Mariana Arellano, representó a Sinaloa en un certamen de belleza organizado por una fundación de la Ciudad de México en 2019.

“Yo toda mi vida me he dedicado al estilismo: maquillar, peinar, cortar cabello, ya ve que con esta pandemia uno ya económicamente no entraba, nadie se cortaba el pelo”, refirió Jesús Peraza como “Mariana Arellano”, de la comunidad LGBT Mazatlán, Sinaloa.