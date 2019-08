El Sistema Nacional de Protección Civil tiene protocolos para cada uno de los fenómenos naturales que afectan al país, como la temporada de huracanes y sismos, señaló David León, coordinador nacional de Protección Civil del gobierno federal, en entrevista para Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio.

Te recomendamos: Cenapred y Protección Civil crean plataforma de prevención contra desastres volcánicos

Cómo enfrenta Protección Civil la temporada de huracanes y sismos en México. (Cenapred)

El coordinador León señaló que lo más importante es estar atentos como población a las indicaciones de Protección Civil y reconocer el territorio donde cada uno habita, contestando estas preguntas. ¿Cuál es el riesgo, lo tengo identificado?, ¿Tengo un plan familiar?, ¿Tengo una mochila de emergencia? y ¿tengo un directorio?.

Tenemos algo que se llama Centro Nacional de Comunicaciones que las diferentes instituciones del Estado mexicano y no porque el Sistema Nacional de Protección Civil lo integran el sector público, privado y social recibimos ahí la información y alertamos a todo el sistema, presidentes municipales, gobernadores, además de la estructura de gobierno que se tiene. Sedena por ejemplo con su plan DN III, Plan Marina en los litorales y las estructuras nuevas que ha creado el gobierno en esta nueva etapa, Guardia Nacional, Servidores de la Nación, Coordinadores del Desarrollo, hay una gran comunicación para alertar a la población, activar refugios temporales y la población salga y volver”.

David León explicó que los municipios que tienen más declaratorias de emergencia y desastre en el país y lo que tardan más tiempo en recuperarse son los más pobres

Hay un gran aliado que es la Sedatu, que el componente de desarrollo urbano y el ordenamiento territorial tiene que estar al centro de la política de gestión integral de riesgos. Porque muchos de los asentamientos que sufren durante un huracán son aquellos que están de manera irregular por cuestiones de pobreza que alguien hace un asentamiento en un sitio porque no tiene propiedad o por corrupción, alguien da autorización a una construcción en una zona inundable. Estamos trabajando con ellos”.

El coordinador nacional de Protección Civil explicó que el servicio Meteorológico pronóstico 33 sistemas, de los cuales entre 4 y 6 podrían impactar el país.

Cómo enfrenta Protección Civil la temporada de huracanes y sismos en México. (EFE)

David León señaló que la temporada de lluvias arrancó lenta y se tiene un déficit de 25 por ciento.

En lo que respecta a la pérdida de vidas humanas, insistió en las recomendaciones, antes, durante y después de una tormenta.

El coordinador León señaló que suman 17 mil sismos en lo que va del año en el territorio nacional.

Cómo enfrenta Protección Civil la temporada de huracanes y sismos en México. (Noticieros Televisa)

Existen dos instrumentos financieros, el Fondo de Desastres Naturales de México (Fonden) y Fondo de Previsión de Desastres Naturales (FROPEDEN), los cuales atienden las emergencias.

El Fonden nace en 1996, es un instrumento financiero vanguardista, estamos fortaleciendo para que no pierda inmediatez, pero gane transparencia y no haya corrupción. Sí hay dinero. En caso de emergencia si no se cuenta con los capitales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haría una reasignación de recursos si el fideicomiso necesita más dinero para una atención de emergencias y reconstrucción. Hoy el Fonden tiene 3 mil 500 millones de pesos y hemos aplicado en 8 meses, aproximadamente 800 millones de pesos”, concluyó.