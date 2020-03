Proponen castigar con cárcel abandono de animales en México

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentará una iniciativa para tipificar el abandono animal en el Código Penal Federal, dado que esta conducta atenta contra el bienestar, la salud, la integridad y la vida de estos.

Te recomendamos: Mujer que hacinó más de 40 perritos en CDMX padecería Síndrome de Noé

La iniciativa busca acabar con el sufrimiento de los animales que genera el abandono, así como sus consecuencias sociales y ambientales, los cuales derivan en costos económicos que se solventan con recursos públicos y privados.

Monreal Ávila propone que el delito se castigue con una pena de un mes a dos años de prisión si este acto se produce sin daño alguno; si el abandono causa lesión o la muerte del animal, será de seis meses a cuatro años de prisión.

El documento señaló que el abandono animal es una las formas más frecuentes de maltrato animal que generalmente es invisible para la sociedad. En México, detalla, se estima que cada año 500 mil perros y gatos son abandonados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existen aproximadamente 23 millones de mascotas en México. Sin embargo, el 70% de los perros y gatos se encuentran abandonados, es decir, solo 5.4 millones de mascotas viven en un hogar y el resto habita en las calles.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, y se adiciona un artículo 419 ter, tiene el objetivo de cumplir con los principios básicos del trato de los seres humanos hacia las especies animales, estableciendo un tipo penal, en el orden federal, que sancione a quien incumpla con el deber que impone la ley respecto de su atención, protección y cuidado.

A principios de año miles de perros fueron abandonados. Fueron regalos en diciembre y estorbos en enero.

Bruno es un perrito que desafortunadamente es víctima de los famosos regalos de Reyes o Navidad, la gente regala este tipo de animalitos pensando que son buenos guardianes o juguetes de sus niños sin entender las necesidades más básicas de un perro de esta raza que es un pastor belga inglés”.

El temperamento de Bruno no fue comprendido por sus dueños y fue rescatado por Iván, cuando iba a ser abandonado.

Lo querían abandonar y como siempre me buscaron para decirme que si no se los recibía iba a terminar en la calle porque no podían tenerlo más. Generalmente cuando compran un perro son muy ignorantes de las necesidades de un perro, ya sea alimenticias, de disciplina, de ejercicio, entonces piensan que es un perrito que va a jugar con sus niños y a los tres meses se dan cuenta que no pueden controlarlo siendo un cachorro, tiene 3 meses, es un bebe”.