Pronostican que el huracán Bonnie dejará de ser una amenaza para Oaxaca en las próximas horas

El huracán “Bonnie” avanza sobre el litoral costero, paralelo a las costas mexicanas y a su paso frente a la franja costera de Oaxaca, solamente dejó algunas lluvias aisladas de intensidad moderada, algo de viento y marejadas también de mediana intensidad.

Los puertos de Bahías de Huatulco y Puerto Ángel permanecieron cerrados de manera preventiva durante casi 24 horas.

En Salina Cruz y Puerto Escondido, también se presentaron restricciones parciales a las actividades marítimas, y se espera que, en las próximas horas, todo comience a normalizarse.

“Para el turismo si está un poquito arriesgado, para los de turismo sí, porque fíjate que no tienen práctica para subirse y bajar de la embarcación… Yo como ya no puedo, no tengo mucha agilidad para subirme rápido a la embarcación para meterse, mejor no voy”, dijo Alejandro Valladolid, pescador.