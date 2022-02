Proliferan venta de drogas y extorsiones en la Riviera Maya, paraíso del crimen organizado

En la Riviera Maya, la venta de drogas y las extorsiones han proliferado a tal punto que no hay negocio particular, grande o pequeño, que no sea víctima de las amenazas de los grupos criminales, las mismas autoridades reconocen que la venta intensiva de drogas a millones de turistas que los visitan cada año es la principal causa de este auge de la delincuencia organizada.

“Estamos pidiendo auxilio a gritos, vivimos con miedo, nuestros hijos ya no salen a las zonas turísticas, ya no vamos a nuestros negocios; no salimos de casa los fines de semana, dejamos de convivir, no sólo por la pandemia sino por la inseguridad”, dijo un comerciante en Playa del Carmen.

Es la voz de uno de los cientos de comerciantes que a diario enfrentan el cobro por derecho de piso en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Me da miedo cada cliente que entra, porque no sé qué va a pasar, es un terror vivir así”, dijo un comerciante en Playa del Carmen.

Las extorsiones que hay en el municipio de Solidaridad también se replican en Cancún y Tulum, tres de los sitios que concentran el turismo en el estado.

“Si el negocio es pequeño te pueden pedir 5 mil 10 mil si el negocio es grande te pueden pedir 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil”, comento un comerciante en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En el Caribe mexicano, el crimen organizado puede pedir dinero tanto al gran hotelero como al dueño de la pequeña ferretería; si alguno de estos se niega a pagar la cuota, la otra opción, según los afectados, es obligarlos a vender droga en sus establecimientos.

“Después dicen, ‘pues ahora voy a vender droga en el baño, y ahora voy a entrar a tu lugar, y ahora voy a hacer una fiesta, y ahora voy a cobrar, ahora salte porque el negocio es mío”, comentó Mr. Magoo, empresario de Quintana Roo.

Las autoridades estatales reconocen que el origen de todos los delitos es el narcomenudeo.

“Mientras siga siendo mucha la demanda de sustancias ilícitas en esta geografía con motivo del turismo que tenemos, siempre va a haber grupos que van a pelear todos esos espacios”, indicó Lucio Hernández, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Como parte de los esfuerzos para erradicar el narcomenudeo, la extorsión y otros delitos autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron una serie de operativos en septiembre pasado; tan solo en la Quinta Avenida de Playa del Carmen se detuvo a cerca de 26 narcomenudistas.

“Se resisten muchos de ellos y se siguen manteniendo más discretamente sobre las playas”, dijo Lucio Hernández, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo.

A decir de los empresarios, estos operativos ocasionaron un reacomodo; algunos narcomenudistas se ubicaron en calles más oscuras y alejadas de las zonas turísticas. Otros hacia los sitios menos concurridos del estado.

“Tulum es el principal problema, una zona nueva, llena de fiestas en donde se consume todo tipo de drogas”, aseguró Mr. Magoo.

En Punto constató que a plena luz del día y en cualquier playa pública, hasta el lanchero puede ofrecer drogas.

“El churro te lo vendo en 400. ¿Cuánto es? ¿dólares o pesos? Pesos. 400 pesos, ¿Pero cuánto es? es un churrito. ¿Ya está preparado? va. ¿Qué más tienes? tengo cocaína y te puedo cobrar con tarjeta también, te doy dos por 50. ¿Tienes coca? El gramito de coca te lo voy a dar, te lo puedo dejar hasta 1,500”.

Las autoridades estatales defienden que el reciente asesinato del gerente del club de Playa Mamitas, la muerte de dos supuestos traficantes en el parque Xcaret, el enfrentamiento en Tulum y el intento de homicidio de un periodista en Cancún son hechos aislados y excepcionales.

“Utilizan la muerte del gerente de mamitas para amedrentar a todos; es un daño colateral, es una forma de mandar un mensaje, que ellos están ahí y que nosotros tenemos que estar sumisos a eso”, dice un comerciante en Playa del Carmen.

“Ocho de cada 10 homicidios que se cometen, tienen un contexto de cuestiones de narcomenudeo y te digo esto por los antecedentes de la víctima, por los antecedentes del victimario”, aseguró Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general de Quintana Roo.

La seguridad no alcanza

Hace siete meses se inauguró el C5 en Cancún; 2 mil cámaras distribuidas por todo el estado. Monitoreadas las 24 horas para reforzar el trabajo de mas de 6 mil elementos policiacos, pero, a decir de los involucrados, la cantidad de turismo rebasa cualquier esfuerzo.

“En el estado tenemos desde 18 hasta 25 millones de turistas al año y solamente contamos con recursos para ofrecer seguridad pública a 1 millón 875 mil habitantes”, dijo Lucio Hernández, secretario de Seguridad Pública, de Quintana Roo.

“Hay que decirlo claramente, la población norteamericana tiene una gran cantidad de sed, de consumo de la droga”, dijo Mr. Magoo, empresario de Quintana Roo.

