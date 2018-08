Legisladores declaran constitucional reforma para impedir pase automático de PGR a Fiscalía

La prohibición de pase automático de PGR a Fiscalía ya es constitucional, de acuerdo con la declaración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La reforma que asienta la prohibición de que el procurador se convierta en fiscal en automático tuvo el visto bueno de 17 congresos locales.

Los congresos que votaron en favor de la reforma son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Comisión permanente del Congreso de la Unión recibe notificación de 17 congresos locales sobre pase automático. (Twitter, @CanalCongreso)

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforma el artículo XVI transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. A nombre de la Comisión Permanente me permiten expresar reconocimiento por la reforma aprobada que representa un paso significativo del trabajo de las cámaras del Congreso de la Unión y de las legislaturas de las entidades federativas, su desempeño responsable permite alcanzar un avance de enorme trascendencia para la organización política del Estado Mexicano”, señaló Ernesto Cordero, presidente del Senado de la Republica.

Senadores y diputados fijaron sus posicionamientos y destacaron la importancia de un fiscal independiente en la próxima administración.

“En base a la información que el próximo Presidente Electo ha dado a conocer respecto al acuerdo que tuvo con el Presidente Peña Nieto, de nombrar antes del primero de diciembre al Fiscal General de la República y a los Fiscales Anticorrupción y Electoral, que, desde nuestro punto de vista, significaría un retroceso si antes no se define el diseño institucional de la Nueva Fiscalía para lograr un verdadero Ministerio Público autónomo”, apuntó la senadora Angélica de la Peña.

“La tarea no está concluida en tanto no se revise el 102 constitucional como la legalidad exige y los ciudadanos también, no queremos un fiscal a modo, queremos un fiscal autónomo que responda a los grandes reclamos de justicia de los ciudadanos […] Esperamos que no se trate de una decisión unilateral, sino que busque el consenso de gobierno y sociedad”, advirtió Katia Bolio, diputada del PAN.

Andrés Manuel López Obrador deberá enviar al Senado su propuesta para nombrar al nuevo fiscal general de la nación.

Luego de casi dos años de exigencias, confrontación y negociaciones, fue formalmente eliminado el llamado ‘pase automático’ que permitía al procurador general de la República en funciones convertirse en el nuevo fiscal general de la Nación, para un periodo de nueve años.

Conoce los temas que se aprobaron hoy en la Sesión de la #ComisiónPermanente🔔 La información completa 8pm en #NoticiasDelCongreso https://t.co/Cxuw6aefWC #CanalCongresoMx #TvLegislativa pic.twitter.com/u6r2Hiw60c — Canal del Congreso (@CanalCongreso) August 16, 2018

Hace dos años, organizaciones de la sociedad civil, escritores, académicos, investigadores, activistas y empresarios se pronunciaron en contra del pase automático tras advertir que Presidencia pretendía imponer en el cargo al entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes.

Colocando como bandera el rechazo al #FiscalCarnal, los ciudadanos se movilizaron y demandaron al Congreso eliminar ese procedimiento de los artículos transitorios.

(Con información de Claudia Flores)

