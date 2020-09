Programas sociales, prioridad en Presupuesto 2021: Mario Delgado

El diputado morenista, Mario Delgado, aseguró este martes que los programas sociales son prioridad en el Presupuesto 2021.

“Se va a dar prioridad al financiamiento a los programas sociales, que no falten recursos para la Pensión de Adultos Mayores, para las Becas, los apoyos para Personas con Discapacidad, los apoyos para el Campo, Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y una inversión importante en Salud, en atención a la Salud, se mantiene la política de austeridad republicana, también el no endeudar al país, el no aumentar impuestos y no aumentar los precios de los energéticos”, dijo Mario Delgado.