Profesor de Tamaulipas, negativo al nuevo coronavirus

Descartado el probable caso de coronavirus chino en Tamaulipas, confirmó este jueves la secretaria de Salud de esta entidad, Gloria Molina Gamboa.

Señaló que los síntomas del investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de 57 años de edad, quien viajó en diciembre a Wuhan, China, son de una gripa.

“Los resultados del paciente masculino de 57 años que tenemos bajo observación en la ciudad de Reynosa, por el probable caso de coronavirus, esta nueva cepa del coronavirus, nos fue reportada en la noche, madrugada del día de hoy, por parte del INDRE, laboratorio de referencia de la Secretaría de Salud federal, como negativo, dando positivo un adenovirus de tipo rinovirus que produce el resfriado común o la gripa”, indicó Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas.

El cerco epidemiológico que mantenía al doctor en ciencias de origen asiático y otras 7 personas con las que tuvo contacto, aislados en su casa, en tanto tuvieran los resultados, se levantó y ya pueden regresar a sus actividades cotidianas.

Las sospechas de este caso iniciaron cuando el investigador de Biotecnología Genómica del IPN, fue por su propio pie a urgencias de la clínica del ISSSTE en Reynosa, a reportar que tenía ciertos síntomas similares a los del coronavirus, después de haber llegado de su viaje a China el 10 de enero, donde estuvo con su familia durante las fiestas decembrinas.

El caso fue reportado a la Dirección General de Epidemiología y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), donde se realizaron los análisis que resultaron negativos al coronavirus.

En conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la secretaria de Salud, Gloria Molina, indicó que continuará la vigilancia epidemiológica en la entidad.

“Continuamos en Tamaulipas con la vigilancia epidemiológica de padecimientos infectocontagiosos, seguimos manteniendo alerta en la red de notificación inmediata y reforzamos las entradas de personas del extranjero en los puertos tanto de Tampico y Altamira están reforzados con lo que salud internacional”, mencionó Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas.

Agregó que reforzarán los filtros de los pasos fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros por el caso confirmado en Estados Unidos, que dio positivo.

La secretaria de Salud de Tamaulipas pidió a la población no alarmarse porque no hay riesgo ya que no está circulando el virus en el país.

Hizo un llamado a acudir a un centro de salud y reportar solo en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza y de pecho, flujo nasal y fiebre, después de viajar a los países donde están confirmado los casos de coronavirus.

