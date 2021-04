Profesor empujado por gobernador de Michoacán teme por su vida

El martes, mientras se manifestaba en la plaza principal de Aguililla, denunciando las condiciones de inseguridad que privan en ese municipio, un hombre fue empujado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. El afectado es profesor y niega ser un halcón al servicio del crimen organizado de lo que lo acusó el mandatario local. Ahora dice, teme por su vida.

Te recomendamos: Video: Captan presunto abuso policial contra abuelito en Morelia, Michoacán

Fernando Padilla es profesor rural en Aguililla desde hace 20 años, asegura que su participación en la protesta de ayer contra la inseguridad fue porque sus alumnos le dijeron que por el centro del municipio iba a pasar el convoy del gobernador de Michoacán.

Dice que cuando llegó a la explanada ya había un pequeño grupo manifestándose contra los bloqueos del crimen organizado.

El docente de primaria asegura que jamás imaginó que el gobernador hubiera parado el convoy para empujarlo.

“Yo solamente gritaba que escuchara lo que traía en las pancartas, seguí gritando porque me decía la escolta de él, ya cállate, seguí gritando para que se fuera con el mensaje bien grabado. Entonces se molestó, bajó del vehículo, de la parte trasera doble cabina, pensé que iba a dialogar conmigo, nunca creía que fuera agredirme. Entonces cuando me empujó me dice, ya cállate cabrón, así verbalmente me lo dijo”, puntualizó Padilla.