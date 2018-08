Profeco verifica precios en papelerías y librerías ante el regreso a clases

A unos días del regreso a clases, mientras los padres de familia surten las listas de útiles escolares, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza operativos de verificación de precios en papelerías y librerías.

Estamos verificando precios, que respeten tanto los precios que exhiben, que los exhiban de forma total, que no sean más impuestos, que no sea más algún otro cargo, que, en cuestiones electrónicas, ofrezcan la garantía de 90 días como dice la ley, que respeten las promociones, que respeten las ofertas”, precisó Emmanuel Maya, delegado de la Profeco .

Previendo el abuso al consumidor, la Profeco vigila que los padres de familia encuentren precios justos y convoca a los consumidores a hacer su queja si los establecimientos no cumplen con las ofertas que promocionan.

Regreso a clases

Este fin de semana se espera mayor afluencia en las papelerías y librerías del país debido al regreso a clases este lunes 20 de agosto.

Las escuelas ya entregaron a los padres de familia las listas de útiles que requieren sus hijos para el ciclo escolar 2018-2019.

En las papelerías, los padres, generalmente acompañados de sus hijos, se ocupan de comprar lo necesario para el próximo ciclo escolar.

Mi hija está emocionada por las compras, mi niña pasó a tercer grado y venimos a buscar sus libros, sus cuadernos, me hace recordar cuando mis papás me llevaban y me compraban todo lo necesario”, dijo Amparo, madre de familia.