Profeco multa con 800 mil pesos a gasolineras que no permitieron verificación

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, presentó este lunes el “Quién es quién en los precios de los combustibles” y reveló que seis gasolineras no se dejaron verificar y se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos.

Te recomendamos: Tomas clandestinas eran pantalla, gasolina era robada desde Pemex: AMLO

“Es de llamar la atención esta semana seis gasolineras no se dejaron verificar, pero casualmente no encontramos ningún pulsador, veníamos encontrando un pulsador cada semana, por lo menos, y estas seis casualmente no se dejaron verificar, muy probablemente tengan pulsadores, todas se hicieron ya acreedoras a una multa de 800 mil pesos por no permitir la verificación”, dijo durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.