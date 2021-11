Profeco multa con 800 mil pesos a gasolinera que no se dejó verificar

Ricardo Sheffiel, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó hoy, 8 de noviembre de 2021, que una gasolinera en Baja California no se dejó verificar y recibió una multa de 800 mil pesos.

Te recomendamos: ¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 8 de noviembre de 2021 en CDMX?

“Una no se dejó verificar, no se dejó verificar Ramona Salas en Mexicali, Baja California, que está su gasolinera en avenida Ignacio Allende, esquina Artículo 21. Pues doña Ramona ya se ganó una multa de 800 mil pesos por no dejarse verificar y la visita en próxima fecha con la Guardia Nacional, la CRE y la ASEA”, dijo Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).