Existe una demanda colectiva contra gasera española, dice Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló este lunes que existe una demanda colectiva contra la empresa gasera Gas Natural Naturgy.

Durante la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de Profeco fue cuestionado sobre dicha demanda colectiva.

El problema lo encontramos en el estado de Nuevo León, Coahuila y en la Ciudad de México con esta empresa de capital español que comercializa con la marca Naturgy Gas Natural México”, dijo el titular de Profeco.

Sheffield Padilla señaló que la Profeco hizo dos peticiones a la empresa, respecto a dos temas. Primero, se le pidió que no cobrara por servicios que los clientes no habían contratado, y segundo, se le solicitó que no estimaran los consumos, porque lo hacía siempre con un 30% adicional al consumo real y el ajuste los hacían hasta el siguiente bimestre.

Estas dos prácticas las estaban haciendo porque el permiso que tenían se los permitía”, dijo Sheffield Padilla.

CRE accedió a modificar el permiso a la gasera

Agregó que la Profeco habló con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y ésta accedió a modificar el permiso a la gasera para que en consecuencia se modifique el contrato de adhesión por el cual se vende el gas natural a los consumidores, principalmente en Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México.

Destacó que también se ha iniciado una demanda colectiva ante las instancias judiciales.

Agregó que para iniciar una acción colectiva se necesitan 30 consumidores y hay varios cientos.

Y la suma se da al final, cuando se tiene ya la sentencia”, dijo y apuntó que no preocupa a las autoridades ahora si se suman o no más usuarios, sino que lo preocupante es que “Naturgy se ponga las pilas y cumpla, en vez de contender, con las modificaciones que se hicieron para que deje de cobrar servicios adicionales y deje de estar estimando el consumo”.

Sobre una bonificación a los usuarios, Sheffield Padilla dijo que se trata de casos individuales, pero “ahí no resolvemos que se le quite el catarro a tres… lo que queremos nosotros es resolver de fondo”.

Agregó, sin embargo, que sí ha habido compensaciones a varios miles de casos individuales, pero se debe evitar que continúe la práctica.

Con información de Presidencia de la República

AAE