Profeco despliega operativo para evitar abusos por Semana Santa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició este viernes un operativo a nivel nacional para evitar abusos en los precios de servicios turísticos con motivo de las vacaciones de Semana Santa.

El funcionario explicó que, hasta el 9 de abril, las áreas de verificación y conciliación de la Profeco reforzarán su presencia en los puertos turísticos con mayor presencia de visitantes en nuestro país, como Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y Veracruz.

En conferencia de prensa en la Central de Autobuses Poniente de la Ciudad de México, el Procurador Federal del Consumidor recomendó a los vacacionistas evitar contratar servicios de hospedaje con plataformas privadas que ofrecen precios bajos y resultan ser un engaño.

No dan factura, no hay garantía, no hay ni un seguro incluso para el huésped, no hay nada y lo único es porque es barato”, añadió Rogelio Cerda Pérez, titular de la Profeco.