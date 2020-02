Profeco inicia operativo de vigilancia ‘Cuaresma 2020’ en La Nueva Viga

Este martes, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield realizó un recorrido por el mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga un día antes de que comience la cuaresma, este miércoles de ceniza.

Entre los puestos verificó las básculas y que los comerciantes despachen kilos de a kilo.

Acompañado por el presidente del Mercado de Pescados y Mariscos de la Nueva Viga, Leonardo Nankin verificó que se ofrezcan productos frescos y en buen estado.

Más fresco que esto ya no se puede, esto tiene que llegar vivo”, afirmó Leonardo Nankin, presidente del Mercado de Pescados y Mariscos de la Nueva Viga.

El procurador informó que 200 inspectores están preparados en toda la República Mexicana para responder a las denuncias por abuso en los precios.

En el puesto de doña Erika certificó las diferentes especies y explicó cómo identificar que estén óptimas para el consumo.

Esta es una gurrumata, es el nombre de este pescado. El ojo está claro no está opaco, porque cuando está opaco ya no es un pez fresco, y la agalla abrirla y ver que esté de color rojizo, eso es para saber que el pez está fresco, darle una masajeadita que se sienta macizo el animalito no está aguado ni duro, como si estuviera congelado”, dijo la comerciante.