Productos de la canasta básica aumentan sus precios, también en mercados populares

La inflación al consumidor fue de 7.68%, y eso ha incrementado los precios de los productos de la canasta básica. Entre octubre de 2021 y mayo de 2022, el incremento promedio de precios ha sido del 16 por ciento.

En octubre del 2021, durante un recorrido por el mercado Juárez de la Ciudad de México, donde las amas de casa estiraban el gasto.

Los comerciantes optaron por no exhibir los precios, para no espantar a la clientela como Lizette que en ese momento vendía el kilo de huevo a 35 pesos.

Este martes, siete meses después, el panorama en el mismo lugar para revisar los precios es el siguiente.

Los precios del año pasado a lo que cuestan actualmente tanto en mercados como en supermercados es el siguiente:

Constatamos que 3 productos bajaron de precio.

“El dinero no alcanza y todo lo que está subiendo, suben una cosa y le bajan un poquito a algo y pues al final de cuentas a nosotros no nos rinde el dinero, a mí no me rinde el dinero hay que estirarlo porque todo está muy caro / lo que le digo que subió el año pasado bajó un poquito unos dos pesos, pero lo que sube, sube de 30, 40 pesos o sea casi al doble o triple de precio”, concluyó la señora Rosario.