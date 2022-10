Productores de flor de cempasúchil se alistan para Día de Muertos

La flor de cempasúchil no solo marca con sus pétalos el camino de las almas en las ofrendas del Día de Muertos, sino que es, para algunos mexicanos como Enrique, un sostén económico que se ha heredado de generación en generación.

“Es una técnica que se va pasando de generación en generación; desde mi tatarabuelo, hasta lo que es mi abuelo, mi papá y yo, somos cuatro generaciones, es recordar todo lo que ellos hicieron”, indicó Xiadani Pérez, nieta de Enrique.

Los productores inician su día a las seis de la mañana y terminan 12 horas después, pues es una flor delicada que tarda hasta cuatro meses en estar lista para darle color y olor a los altares mexicanos.

“Este cempasúchil de aquí, hasta las hojas tienen aroma y hay otro cempasúchil que lo compran de macetitas, lo echamos en julio y ya de ahí se empieza a sembrar, se saca el lodo primero, se le ponen las semillitas en cuadritos, en ocho días ya nació”, explicó Rosa María Mateos, productora de Tláhuac.

Este año se estima una producción de 5 millones de plantas de cempasúchil, lo que dejará una derrama económica de 117 millones de pesos.

En 2021 se vendieron 3.5 millones de plantas, según datos de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

Sin embargo, vendedores y productores destacan un ritmo lento de ventas y un incremento en la materia prima.

“Nos subieron bastante, casi a lo doble, todo el material y así como se está viendo la venta en lugar de subir vamos bajando y sí nos gustarían que nos pagaran a buen precio porque el gasto fue lo doble, ahorita está a 18 a 15 pesos”, refirió Lilia Pérez, vendedora cempasúchil. “En estos momentos está un poco tranquila la venta, tenemos que estar siendo constantes en el mercado, dar un precio de mayoreo, aunque se lleven poquitas piezas”, dijo Francisca, vendedora de cempasúchil.

El potencial del cempasúchil no solo está en los altares si no en la industria, por su abundancia en carotenos, los cuales se usan para darle color a los huevos o carne de pollo. Sin embargo, México no es el principal productor mundial, sino que se trata de China, seguido por India y Perú.

“Nuestro país no solo tiene frente a China la ventaja de los microclimas, en China solo se puede tener un ciclo al año, ellos están plantando a mediados de mayo y sacan más o menos en septiembre y ya, cuando en México se puede tener con toda tranquilidad dos ciclos”, indicó José Luis Sánchez Millán, experto de la UNAM.

A pesar de los retos, algunos de los productores de cempasúchil recuerdan esta tradición ancestral en Día de Muertos y con ello, a sus seres queridos que ya no están.

“Ahorita le digo: dónde quiera que esté a lo mejor se da una asomadita y lo ha de ver lleno de flores”, destacó Enrique Jiménez, productor de flor de cempasúchil.

