Procuraduría capitalina retira escoltas a 10 personas

La procuraduría capitalina retiró equipos de escoltas asignados a 10 personas, al determinar que no existía una necesidad mantener seguridad, entre ellos el empresario Alejandro Martí.

Como parte del programa de reestructuración de la dependencia se hizo un análisis de la asignación de elementos de la Policía de Investigación para seguridad de personas y se determinó que había casos en que no era necesario tener personal en esas actividades.

“La Policía de Investigación, pues luego no investigan […] Escoltas que no tenían razón de ser y hay una disminución”, señaló la procuradora Ernestina Godoy.

Dijo que había funcionarios, diputados y empresarios que tenían seguridad y aceptaron que les retiraran la seguridad de policías.

“Por lo menos 10 gentes no tenían derecho […] algunos funcionarios, algunos diputados […] les pongo un ejemplo Alejandro Martí que la verdad es que sí necesita él en su momento tuvo una actuación destacada, peligrosa y se le dio protección […] yo hablé con él […] le platiqué la política que tiene gobierno me dijo -yo estoy totalmente de acuerdo […] yo voy a seguir con mis escoltas, obviamente a mi costo-, lo que me pareció muy bien […] cinco, un comandante y cuatro elementos”, detalló.

Dijo que iban a investigar posibles actos de corrupción al interior de la Policía de Investigación.

(Con información de Arturo Sierra)

