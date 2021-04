Procesan a 30 agresores de mujeres en una semana en CDMX

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó sobre las acciones que realizaron los fiscales, ministerios públicos, agentes de Policía de Investigación y los peritos, para investigar y castigar los delitos cometidos en agravio de niñas, niños, adolescentes y mujeres, ocurridos en la Ciudad de México durante la semana del 10 al 16 de abril.

De los individuos detenidos en flagrancia, 8 fueron por la probable comisión del delito de violencia familiar, 8 por abuso sexual y 1 por acoso sexual, precisó.

Llamó nuevamente a denunciar cuando sean víctimas de algún delito.

A pesar de que aseguró no ha visto el video que se difundió a través de redes sociales, en donde el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, presuntamente realiza un tocamiento a una candidata, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reprobó la violencia contra las mujeres.

“Personalmente no vi ese video, no tengo opinión, pero desde luego nosotros estamos luchando por el respeto a las mujeres desde todos los espacios, entonces no estaríamos nosotros aprobando una situación así, es un asunto de la sociedad completa, donde pues es el respeto a las mujeres, es el respeto a la decisión que tomemos las mujeres y eso tiene que seguir trabajando desde todos los ámbitos y desde todos los sectores para que exista eso en la sociedad, que es el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, a que no seamos tratados como objetos o como propiedad de alguien, pero es un asunto de todos y de todas”, señaló Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.