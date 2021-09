Problemas en México, por anteponer efectividad a derechos humanos: Arturo Zaldívar

Para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, los sucesos históricos lamentables se originaron porque se antepuso la efectividad, sobre el respeto a los derechos humanos.

Durante la inauguración del “Primer Conversatorio Interinstitucional sobre el Sistema Penal Acusatorio” con la Secretaría de la Defensa Nacional, el ministro presidente del máximo tribunal del país afirmó que la delincuencia se combate con el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

“Las tentaciones de proceder de otra manera cuando se está combatiendo a una delincuencia cada vez más violenta y desafiante, no son pocos, pero se requiere de un gran compromiso de estado y una entereza para anteponer a todo ello, los derechos humanos, se puede avanzar respetando los derechos humanos, no podemos violar los derechos humanos, no debemos violar los derechos humanos y no queremos violar los derechos humanos”, agregó

Arturo Zaldívar.